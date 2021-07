4,7 Millionen Euro für Forschung

Die DHBW Ravensburg wird gemeinsam mit der IWT Wirtschaft und Technik GbmH und mit Unterstützung der Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH den Bereich Forschung und Technologieentwicklung im Fallenbrunnen in Friedrichshafen intensivieren. Gleichzeitig will die Hochschule laut Pressemeldung mit Hilfe des IWT dafür sorgen, dass der Transfer von Wissen in die Wirtschaft der Region gelingt. Als Themen setzt sie dafür die Digitalisierung in der Produktentwicklung und Produktion sowie die Konnektivität und Automatisierung in der Mobilität. Die Zeppelin-Stiftung Ferdinand unterstützt dies mit 4,7 Millionen Euro, verteilt auf fünf Jahre.

Die Themenschwerpunkte für die Weiterentwicklung im Bereich Ausbildung und Transfer liegen auf Industrie 4.0, Connected Car oder Autonomes Fahren. Die Digitalisierung stelle demnach derzeit die wesentliche Herausforderung für die Industrie dar. Es geht um die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien.

Um die entsprechenden Weichen für die Zukunft zu stellen, sollen an der DHBW die Entwicklung eines Wissens- sowie eines Anwendungszentrums eine wesentliche Rolle spielen. „Um einem Brain-Drain aus der Region entgegenzuwirken, brauchen wir hier vor Ort mittelfristig eine technische Forschungsinstitution mit Promotionsmöglichkeiten in den Ingenieurswissenschaften“, erläutert Professor Heinz-Leo Dudek, Campusleiter der DHBW im Friedrichshafener Fallenbrunnen, Idee und Vision. Mit den Mitteln der Ferdinand gGmbH sollen vier Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen Zukunftsideen forschen sowie die Labore entsprechend ausgestattet werden.

Zwei klare Vorteile: Auf Grundlage des Wissenszentrums würden Fördermittel in die Region fließen – und von den Forschungsergebnissen würden zudem die Studierenden über forschungsintegrierte Lehrprojekte sowie die Unternehmen profitieren.

Das Anwendungszentrum ist bei der IWT Wirtschaft und Technik GmbH, einem Partner der DHBW Ravensburg, angesiedelt. Ziel ist der Wissenstransfer rund um neue Technologien in die Unternehmen, heißt es in der Mitteilung. Beispiele aus der aktuellen Arbeit sind etwa der Einsatz von modernen Datenbrillen in der Produktion oder der Einsatz von kollaborativen Robotern, sogenannten Cobots, in der Produktion.

Ein weiteres wichtiges Standbein sind Fort- und Weiterbildungsformate, um auch den Belegschaften der Unternehmen zu ermöglichen, ihr Wissen aktuell zu halten. Fachtagungen bringen dabei die Expertinnen und Experten zusammen, aber auch die interessierte Öffentlichkeit kann sich etwa beim Maybach Seminar über aktuelle Themen aus der Wirtschaft informieren.

„Wir möchten Bildung, Wirtschaft, Innovation und Forschung gleichermaßen voranbringen“, sagt Andreas Brand, Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen. „Die DHBW Ravensburg und das IWT Wirtschaft und Technik sehen wir dabei als bewährte und erfolgreiche Akteure beim Wissenstransfer zwischen der Hochschule und der Wirtschaft in der Region Bodensee-Oberschwaben.“ Viele Partnerunternehmen der DHBW Ravensburg kommen aus der Region.