Gleich mehrere Anzeigen erwarten einen 47-Jährigen, der am Donnerstag für mehrere Polizeieinsätze verantwortlich war. Der Mann war im Laufe des Tages wegen Betäubungsmittel-Intoxikation in das Klinikum in Friedrichshafen eingeliefert worden. Bei seiner Entlassung gegen 21.12 Uhr entwendete er laut Polizeibericht ein elektrisches Zweirad, das vor dem Eingang des Krankenhauses stand, und fuhr damit weg. Der 47-Jährige konnte zwar bei der eingeleiteten Fahndung nicht angetroffen werden, fiel jedoch am späten Donnerstagabend im Bereich Markdorf wieder negativ auf. Weil er offensichtlich den Schlüssel seiner Wohnung nicht auffand, brach er ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dabei zog er sich wiederum tiefe Schnittwunden zu und musste ärztlich versorgt werden. Um weitere Störungen zu verhindern, musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeirevier Friedrichshafen verbringen. Da der Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei hatte, kommt auf ihn eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Des Weiteren muss er sich wegen Diebstahls und der Sachbeschädigung verantworten. Da er offensichtlich stark unter Drogeneinwirkung stand und es sich bei dem gestohlenen Rad rechtlich um ein Kleinkraftrad handelte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und zeigen ihn zusätzlich auch wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln an.