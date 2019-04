469 Kandidaten bewerben sich für den Kreistag

Der Kreiswahlausschuss hat in einer Sitzung am Montagnachmittag die eingereichten Wahlvorschläge für die Kreistagswahl im Bodenseekreis am 26. Mai zugelassen und die Reihenfolge gemäß der gesetzlichen Vorgaben festgelegt. Erstmals tritt damit die Alternative für Deutschland (AfD) bei der Kreistagswahl an.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte der Kreistag beschlossen, dass das Gebiet des Bodenseekreises in sieben Wahlkreise unterteilt wird. Während der Einreichungsfrist vom 8. Februar bis 28. März wurden laut der Kreisverwaltung 52 Wahlvorschläge eingereicht, das sind acht mehr als bei der letzten Kreistagswahl 2014. Das liegt vor allem daran, dass die AfD erstmals in allen sieben Wahlkreisen antritt, außerdem gibt es im Wahlkreis VII die neue Liste BÜB + Bürger für Überlingen. Die Liste BVÜOS tritt dagegen nicht mehr an. Über diese hatte vor fünf Jahren die frühere Oberbürgermeisterin von Überlingen, Sabine Becker, den Einzug in den Kreistag geschafft. Sie kandidiert jetzt für die Grünen. Alle Wahlvorschläge seien fristgerecht eingegangen.

Frauenquote: 28 Prozent

Laut Kreisverwaltung konnten sämtliche Beanstandungen oder Mängel bis zum Ende der Einreichungsfrist nach Rücksprache mit den Vertrauensleuten, Kreisvorständen und Bewerbern behoben werden. Insgesamt sind 469 Bewerber benannt, 2014 waren es 436 Bewerber. Laut Harald Baur, dem Leiter des Kommunal- und Prüfungsamtes, treten über die sieben Wahlkreise verteilt, 31 Kandidaten für die AfD an. Außerdem bewerben sich 130 Frauen für einen Sitz im Kreistag. Das entspreche einer Frauenquote von knapp 28 Prozent. Manche Listen seien sogar paritätisch besetzt. Als Parteien treten laut Kreisverwaltung an: Die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die Grünen, die Freie Demokratische Partei (FDP), Die Linke und die Alternative für Deutschland (AfD). In allen Wahlkreisen stellen sich außerdem die Freien Wähler (FW) Bodenseekreis zur Wahl, nur im Wahlkreis II (Markdorf) kandidiert die Oberteuringer Liste, nur im Wahlkreis III (Kressbronn) die Eriskircher Liste und nur im Wahlkreis VII (Überlingen) die BÜB+ Bürger für Überlingen.

Bei der Wahl der Kreisräte richtet sich die Reihenfolge der Wahlvorschläge der im Kreistag vertretenen Parteien und Wählervereinigungen laut Kreisverwaltung nach ihren Stimmenzahlen bei der letzten regelmäßigen Wahl dieses Organs. Die übrigen Wahlvorschläge schließen sich in der Reihenfolge ihres Eingangs an. Bei der Wahl 2014 hatte die CDU 252520 Stimmen (20 Sitze), die Freien Wähler 150523 Stimmen (12 Sitze), die Grünen 115638 Stimmen (10 Sitze), die SPD 108693 Stimmen (8 Sitze), die FDP 31526 Stimmen (3 Sitze), Die Linke 24000 Stimmen (2 Sitze), die Eriskircher Liste 9082 Stimmen und die Oberteuringer Liste 8671 Stimmen (je ein Sitz). Für die Plätze eins bis sechs ergibt sich daraus die Reihenfolge CDU, FW, Grüne, SPD, FDP, Linke. Auf Platz sieben stehen die Oberteuringer Liste (WK II), die Eriskircher Liste (WK III) und die BÜB+ (WK VII). Die AfD folgt in den Wahlkreisen I, IV, V und VI auf Platz sieben, in den Wahlkreisen II, III und VII auf Platz acht.

Wahlvorschläge im Internet

Vorsitzender des Kreiswahlausschusses ist grundsätzlich Landrat Lothar Wölfe, zu seinem Stellvertreter wurde vom Kreistag im Dezember 2018 Michael Bussek, der Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes, gewählt. Alle Wahlvorschläge werden laut Harald Baur im Laufe des Dienstags auf der Internetseite www.bodenseekreis.de öffentlich bekannt gemacht. Dann können auch alle Namen der Bewerber eingesehen werden samt Geburtsjahr, Anschrift und Familienstand.