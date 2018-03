Die Katamaran-Reederei hat auch 2017 wieder konstante Fahrgastzahlen verbucht. Wie schon 2015 und 2016 nutzten im vergangenen Jahr rund 450 000 Fahrgäste die Schiffsverbindung zwischen Friedrichshafen und Konstanz. Das teilt die Reederei in einem Schreiben mit.

„Der Katamaran ist auf einem sehr guten Kurs“, bilanziert ein zufriedener Reederei-Geschäftsführer Norbert Schültke das Jahr 2017. Steigerungen gab es bei den Pendlern, an die laut aktuellen Unternehmensangaben im Vorjahresvergleich 17 Prozent mehr Abokarten verkauft wurden.

Zum vergünstigten Preis

Vor allem bei den Schülermonatskarten und den sogenannten KatCards gab es einen Anstieg. „Mit der KatCard haben wir ein Produkt, das gerne von den Einheimischen genutzt wird. Die Karte lohnt sich für alle, die nicht täglich, aber regelmäßig fahren“, so Norbert Schültke. Bereits ab fünf Fahrten jährlich lohne sich die KatCard, mit der man ein Jahr lang zum vergünstigten Preis über den See fährt, heißt es in einer Mitteilung. Ebenfalls gut angenommen werden laut Unternehmen die Tarifaktionen. Zusammen mit den Gastronomieangeboten, die es nun auf Wunsch auch im Bündel mit der Fahrkarte gibt, konnte die Reederei in diesem Segment 2017 fast 10 000 Fahrgäste mehr als 2016 verbuchen. Auch bei den Kombitickets mit der Messe Friedrichshafen und den Museen zieht der Katamaran eine positive Bilanz. Zufriedenstellend seien aufgrund des schönen Wetters auch die Schulferien im vergangenen April und Juni gewesen.

Norbert Schültke freut sich und rührt die Werbetrommel: „Der Katamaran ist weiterhin eine gute und vor allem bequeme Alternative zum Auto“, erzählt er. „Unsere Fahrgäste schätzen die schnelle Verbindung, bei der kein Auto und kein Bus mithalten kann.“ Mit Angeboten zu Messen und Veranstaltungen wie dem Seenachtfest oder Konstanzer Oktoberfest tue die Reederei alles, damit dies so bleibe, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.