4500 Euro für die Ukraine erspielt

Zugunsten der medizinischen Hilfe für die Ukraine, die Ärzte am Klinikum Friedrichshafen organisieren, hat das Sinfonieorchester Friedrichshafen am 1. Mai gespielt. 4500 Euro kamen an Spenden zusammen. Dies teilt das Orchester mit. Rund 350 Besucher waren in die Kirche St. Verena in Kehlen gekommen. Die Streicher des Sinfonieorchesters spielten unter der Leitung von Musikdirektor Joachim Trost Werke von Mendelssohn, Suk, Arensky und Bloch. Hans-Walter Vollert, Leiter der Frauenklinik und Mitorganisator der Hilfsaktion, zeigte sich überwältigt von der Summe. Auch seine ukrainischen Kollegen hätten das Konzert besucht und seien begeistert gewesen. Vollert hatte zu Beginn berichtet, wie er schon im Februar mit zwei ukrainischen Ärzten am Klinikum über Hilfeleistungen nachgedacht habe. Inzwischen fahren regelmäßig Transporte mit Medikamenten und medizinischem Gerät an die polnische und rumänische Grenze. Dort werden die Güter abgeholt und verteilt. Durch die direkten persönlichen Kontakte wissen die Häfler immer, was dort am dringendsten gebraucht wird. Gerade ist Vollert dabei, eine Luftbrücke zu organisieren, damit es schneller geht.