In einer Wohnunterkunft in der Straße Am Flugplatz ist es in der Nacht auf Montag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei betrunkene Männer im Alter von 45 und 53 Jahren sollen aneinandergeraten sein, der 45-Jährige soll seinen Kontrahenten laut Polizeibericht auch gewürgt haben. Eine Versorgung des leicht Verletzten durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Der mutmaßliche Täter muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.