Mehr als insgesamt 6 000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwoch gegen 8 Uhr an der Einmündung Windhager Straße/Polozker Straße. Ein 45-jähriger Renault-Fahrer, der auf der Windhager Straße in Richtung Schnetzenhausen unterwegs war, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen aus der Polozker Straße kommenden, vorfahrtberechtigten 36-jährigen Busfahrer. Am Renault entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.