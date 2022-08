44-Jähriger sitzt wegen Drogenhandels in U-Haft

Weil er im Verdacht steht, wiederholt unerlaubt mit einer größeren Menge Betäubungsmittel gehandelt zu haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen aktuell gegen einen 44-jährigen Mann aus dem Bodenseekreis.

Am Sonntagabend war der Tatverdächtige am Stadtbahnhof in Friedrichshafen von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert worden. Dabei gab er gegenüber den Polizisten an, kurz zuvor Betäubungsmittel erworben zu haben und händigte ihnen insgesamt rund 100 Gramm Marihuana sowie etwa die gleichen Menge Amphetamin aus. Die Beamten stellten die illegalen Substanzen sicher und nahmen den 44-Jährigen vorläufig fest.

Bei der folgenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden Polizisten der Rauschgift- Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Friedrichshafen weitere 30 Gramm Amphetamin und eine Kleinmenge Marihuana auf. Bereits Ende Juli konnten bei dem Mann im Rahmen einer Kontrolle und bei einer weiteren Wohnungsdurchsuchung insgesamt etwa 120 Gramm Marihuana und rund 60 Gramm Amphetamin gefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht Tettnang am Montag gegen den 44-Jährigen Haftbefehl unter anderem wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug. Seither befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.