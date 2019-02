Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wird ein 44-jähriger Mann angezeigt, der in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr in einer Gaststätte in der Breslauer Straße einer gleichaltrigen Frau ins Gesicht geschlagen hat. Im Laufe des Abends entwickelte sich ein Streitgespräch zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 50-jährige Begleiter der Frau und der Wirt der Gaststätte ebenfalls leicht verletzt wurden. Als der 44-Jährige deswegen des Lokals verwiesen wurde zog er vor der Gaststätte vermutlich eine Schreckschusspistole und schoss mehrmals in die Luft, ehe er sich in unbekannte Richtung entfernte.