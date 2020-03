Rasanter Fahrsport, perfekte Freiheitsdressur und eine „heiße“ Feuershow prägten die Pferde-Gala im Rahmen der Internationalen Fachmesse Pferd Bodensee und sorgte für zweimal ausverkaufte Abend-Shows. Die hohe Reitkunst und ein umfassendes fachliches Produktangebot von 431 Ausstellern (zwei Prozent mehr) standen drei Messetage lang im Mittelpunkt.

30 700 Besucher (2018: 33 900 Besucher) kamen zur Pferdemesse an den Bodensee, die am Sonntag mit einem insgesamt positiven Ergebnis zu Ende ging, wie die Messe GmbH in einer Pressemitteilung bilanziert.

Die Mischung aus fachlicher Kompetenz im Rahmenprogramm und in den Reitringen sowie das intensive Engagement im Umgang mit Pferden bilden das Markenzeichen der internationalen Fachmesse Pferd Bodensee, die im Dreiländereck zwischen Süddeutschland, Österreich und der Schweiz eine starke Anziehungskraft in der Reiterbranche hat. Das Interesse am Thema Reiten ist nach wie vor ungebrochen und mit „Facets of Riding“ sorgte eine Premiere am Sonntag für große Aufmerksamkeit im Programm. Reitexperten präsentierten die verschiedenen Facetten des Reitsports und des Züchtens, außerdem gab es einen Einblick in verschiedene Reitstile wie beispielsweise das Cutting beim Westernreiten.

„Die Pferd Bodensee bietet eine sehr gute und höchst umfassende Mischung zwischen Pferdesport, Entertainment, Zucht und Haltung. Wir haben hier erneut ein stark ausgeprägtes fachliches Programm für die gesamte Reiterbranche geboten“, zog die Messeleitung am Sonntag zum Finale ein positives Fazit. Damit liegt die internationale Pferdemesse absolut auf Kurs und konnte ihr Einzugsgebiet zwischen Süddeutschland, Österreich und der Schweiz noch einmal deutlich vergrößern.

Messechef Klaus Wellmann und Bereichsleiter Roland Bosch freuten sich ebenso über die gute Besucher-Resonanz an den drei Messetagen. „Auch ein Aussteller-Plus bedeutet bei insgesamt 431 Unternehmen aus 13 Ländern ein gutes Ergebnis“, stellte Projektleiter Roland Bosch fest. „Die Pferd Bodensee ist die wichtigste Fachmesse im süddeutschen Raum sowie in der Schweiz und in Österreich.“ Insgesamt über 300 Pferde konnten in den unterschiedlichen Reitringen und in der Gala bei ihrer Arbeit beobachtet werden. Mit großem Engagement waren das Haupt- und Landgestüt Marbach sowie das Schweizer Nationalgestüt Avenches und das Gestüt Schwaiganger dabei. Lob für die Messe gab es vonseiten der Aussteller reichlich. So sagte beispielswiese Albert Weitzmann, 1. VFD-Landesvorsitzender Baden-Württemberg: „Auf die Pferd Bodensee gehen wir eigentlich schon immer und wir haben noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.“

Die Pferd Bodensee findet in zwei Jahren von Freitag, 11. bis Sonntag, 13. Februar 2022 wieder in Friedrichhaen statt.