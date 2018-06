4,3 neue Stellen für das BSU in Friedrichshafen

Das Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt (BSU) wird um 4,3 Stellen aufgestockt. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Zwei neue Mitarbeiter werden sich um Anträge für Schwertransporte kümmern, doppelt so viele als bisher. Die Zahl der Transportanträge ist von gut 500 im Jahr 2011 auf über 16500 im Jahr 2014 gestiegen. 95 Prozent stammen von einer Firma, die einen Zweitsitz in Friedrichshafen hat und ganz offenbar mit dem Service im Rathaus sehr zufrieden ist. Die Stadt weist daraufhin, dass jeder bearbeitete Antrag der Kommune auch Einnahmen bringt. Im Monet sind das rund 750.000 Euro im Jahr. 2,3 weitere Stellen werden im Ausländeramt und für das Thema Flüchtlingsunterbringung geschaffen. Insgesamt arbeiten im BSU 75 Mitarbeiter.