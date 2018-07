42 Abiturienten haben an der Bodensee-Schule St. Martin ihren erfolgreichen Abschluss am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium gefeiert. Zwölf Schüler erhielten die Note 2,0 oder besser, der Gesamtschnitt lag bei 2,4. Alisa Heiligensetzer schloss mit der Bestnote 1,0 ab. Mit einem Wortgottesdient von Dekan Bernd Herbinger in der Schulkapelle und anschließender Abifeier haben sich die Schüler verabschiedet.

Es ist der zweite Abiturjahrgang, den die Bodenseeschule erfolgreich bis zum Abitur begleitet hat. „Damals gab es ja die Diskussion, ob dieser Weg nach der Werkrealschule überhaupt gangbar ist“, berichtet Gesamtschulleiter Gerhard Schöll, aber der Abschlussjahrgang habe bewiesen, dass es möglich ist. Auch Hermann Lang, Schulleiter der gymnasialen Oberstufe, lobte die Schüler für ihren Fleiß und richtete das Wort an sie: „Irgendwie habe ich selbst noch nicht vollzogen, dass ihr nächste Woche nicht mehr da seid. Ihr ward ein toller Kurs und nicht nur der Abiturschnitt von 2,4 zeigt, wie erfolgreich ihr gearbeitet habt. Phasenweise seid ihr meinem Traum von idealer Schule nahegekommen und habt uns Lehrern bewusst gemacht, welch tollen Beruf wir haben. Ihr habt euch mit diesem Abschluss ein gutes Fundament gebaut, auf das ihr jetzt ein tolles Gebäude stellen könnt. Ich wünsche euch, dass euch dieses Gebäude wärmt, dass es euch Halt gibt, dass es euch mit Sinn erfüllt, so dass ihr mal sagen könnt: Wir haben alles -oder zumindest fast alles - richtig gemacht“.

Kurioses und Lustiges

Die Schüler selbst hatten einen Abend mit zahlreichen Videosequenzen vorbereitet. Kuriose und lustige Gegebenheiten während ihrer dreijährigen Abiturs haben sie hier zum Besten gegeben, aber auch die Lehrer zu Wort kommen lassen. Eigenschaften ihrer Lehrer wurden aufs Korn genommen, aber auch recht selbstkritisch ihre eigenen „Macken“ dargestellt, was sie an der Schule zu schätzen wussten und was sie genervt habe oder mit welchen Eigenschaften sie sich selbst und die Lehrer bezeichneten. Letztendlich wurden auch noch die Lehrer ein die Pflicht genommen, die bei einem Quiz ihr Schüler wieder erkennen mussten.

Eine rundum gelungene Abschlussfeier war es. Dass die mit Helium gefüllten Luftballone, die die Schüler mit ihren Wunschkarten in den Himmel entlassen wollten, nicht so hochstiegen, wie es sich die Schüler gewünscht hätten, tat der Stimmung keinen Abbruch und sie feierten bis in die frühen Morgenstunden.