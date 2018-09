42 junge Menschen leisten Freiwilliges Soziales Jahr im Medizincampus Bodensee

An den drei Kliniken des Medizincampus Bodensee in Friedrichshafen, Tettnang und Weingarten haben Anfang September 42 junge Menschen ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) begonnen. Manche suchen noch nach beruflicher Orientierung, andere bereiten sich damit auf ihre Ausbildung zum Unfallsanitäter vor – die Gründe für ein FSJ sind ganz unterschiedlich, wie die Klinik schreibt. Jetzt schlüpfen 18 FSJler im Klinikum Friedrichshafen und je zwölf im Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten sowie in der Klinik Tettnang in ihre Dienstkleidung. Eingesetzt werden sie in allen Bereichen und werden dort, wie gewünscht, viele neue Erfahrungen sammeln, Einblicke in die Medizin bekommen und Grenzerfahrungen machen. Nach ihrer Begrüßung im Medizincampus wurden sie mit Arbeitssicherheits- und Hygienerichtlinien vertraut gemacht, bekamen eine Führung durch das jeweilige Krankenhaus und konnten alle Fragen stellen, die sie mitgebracht hatten. Foto: MCB