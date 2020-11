Beträchtlicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Käthe-Paulus-Straße entstanden. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer beim Fahren aus einem Hof auf die Straße einen Lastwagen. Der 31-Jährige Lastwagenfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Während der Schaden am Laster auf etwa 5000 Euro geschätzt wird, entstand am Mercedes ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Beide Wagen mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurden die Beteiligten nicht.