42-Jähriger bedroht Kontrahent mit Messer

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 42 und 30 Jahre alten Männern ist es am frühen Freitagmorgen in einer Bar am Buchhornplatz gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 42-Jährige den Jüngeren zu Boden stieß und ihn mit einem Messer bedrohte. Die Streithähne wurden von der alarmierten Polizei getrennt. Die Situation schien zunächst beruhigt, bis der 30-Jährige die Sachverhaltsaufnahme störte, provokativ mit seinem Handy filmte und nach einem Arzt verlangte. Als dieser eintraf, lehnte der Mann die Behandlung ab, bestand aber darauf, von den Sanitätern aus der Lokalität getragen zu werden. Der Rettungsdienst sah aber keine medizinische Notwendigkeit und lehnte ab. Von der Polizei wurde er des Platzes verwiesen. Diese Tatsachen und der Alkoholpegel führten wohl dazu, dass der 30-Jährige immer aggressiver wurde und anfing, um sich zu schlagen. Er wurde an Händen und Füßen gefesselt und von vier Beamten aus der Bar getragen und in Krankenhaus gebracht. Der Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt, gegen seinen Kontrahenten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Die Gründe für den Streit sind bislang nicht bekannt.