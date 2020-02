42 erste Preise gehen an Häfler Musikschüler

Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ waren die Schüler der Musikschule Friedrichshafen sehr erfolgreich. Bürgermeister Andreas Köster hat den fleißigen jungen Musikern und den Lehrkräften zu ihren Leistungen gratuliert, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.

Erste Preise mit der Weiterleitung an den Landeswettbewerb erreichten Maja Natalia und Milan Knezevic, Philemon und Naemi Langhans, Sophia Graf und Lara Trembytska, Laetitia Egger, Liah Pergande und Victoria Egger, Alison Kordic, Elias Bayha, Luis Keller, Leno Noah und Paula Sophie Becker sowie Barbara Koschel, Yannis Schell und Inga Merz sowie Justin Bauer-Chen.

„Ich bin stolz auf die Preisträgerinnen und Preisträger sowie auf ihre Lehrkräfte. Alle haben die Herausforderungen des Wettbewerbs ausgezeichnet gemeistert und sehr gute Leistungen erbracht“, sagte Sabine Hermann-Wüster, Leiterin der Musikschule Friedrichshafen. Sie freute sich auch darüber, dass in den vergangenen zehn Jahren noch nie so viele Häfler Musikschüler am Regionalwettbewerb teilgenommen.

Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Musikschule Friedrichshafen konnten die Nachwuchsmusiker herausragende Ergebnisse erzielen. 42 Jugendliche der Musikschule Friedrichshafen erhielten erste Preise mit und ohne Weiterleitung an den Landeswettbewerb sowie zweite und dritte Preise. Zum Landeswettbewerb vom 25. bis 29. März in Tuttlingen werden die ersten Preisträger mit 24 und 23 Punkten der Altersgruppe II bis IV weitergeleitet. Die jungen Musikerinnen und Musiker ab der Altersgruppe III, die beim Landeswettbewerb einen ersten Preis erhalten, können dann ihr Können vom 28. Mai bis 4. Juni in Freiburg beim Bundeswettbewerb unter Beweis stellen.

Zwei Schülerinnen traten sogar in zwei Wertungen vor die Jury: Maja Knezevic in den Wertungen Kammermusik mit Violine und Akkordeon sowie Klavier solo. Außerdem Naemi Langhans in den Wertungen Holzbläserensemble und Neue Musik.

Bewertet wurden die Leistungen der Musiker von der Jury in den Solowertungen Klavier, Gesang, Drumset-Pop und in den Ensemblewertungen Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik.

Insgesamt präsentierten sich aus den Landkreisen Bodenseekreis und Sigmaringen 221 Schüler im Alter zwischen sechs und 19 Jahren in 120 Wertungen beim Regionalwettbewerb in Friedrichshafen. Beim Fototermin in der Musikschule gratulierte Bürgermeister Andreas Köster den jungen Häfler Musikern zu ihrem Erfolg. „Ich weiß, wie viel Fleiß notwendig ist, um erfolgreich an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können. Neben der Schule müssen Sie die Unterrichtsstunden besuchen und auch zuhause täglich üben. Das ist eine tolle Leistung, vor der ich großen Respekt habe zu der ich Ihnen herzlich gratuliere. Macht weiter so“, so Köster.

Wer die Preisträger hören möchte, hat dazu bei den Preisträgerkonzerten Gelegenheit. Das Konzert mit den Friedrichshafener Schüler findet am Samstag, 8. Februar um 17 Uhr im Bernd-Wiedmann-Haus der Musikschule Friedrichshafen in den Wendelgardstraße 25 statt. Das musikalische Programm wird von den Preisträgern gestaltet und bietet verschiedene Beiträge aus den einzelnen Wertungskategorien und Altersgruppen. Zu Beginn des Konzertes begrüßt Bürgermeister Andreas Köster die Anwesenden und verleiht den Preisträgern die Urkunden. Der Eintritt zum Preisträgerkonzert am Samstag, 8. Februar ist kostenlos.