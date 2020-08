41-Jähriger wird durch Messerstich verletzt

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer im Spiel war, ist die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in die Oberhofstraße gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich gegen 00.50 Uhr drei Männer im Alter von 42, 44 und 56 Jahren bei einer Sitzbank aufgehalten und Alkohol konsumiert. Als Anwohner Ruhe eingefordert haben sollen, sei es dem Polizeibericht zufolge zunächst zu einem verbalen Streit mit einem 21-Jährigen gekommen, der letztlich in eine Schlägerei ausartete. In deren Verlauf soll der junge Mann in die Wohnung zurückgegangen sein und sich ein Messer geholt haben, mit dem er dem 41-Jährigen eine leichtere Verletzung am Oberaschenkel zugefügt haben soll. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Verletzte jedoch nicht mehr anzutreffen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang der Auseinandersetzung und der beteiligten Personen dauern an.