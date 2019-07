Sachschaden in Höhe von etwa 5000 ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 8.45 Uhr in der Paulinenstraße entstanden. Die 60-jährige Fahrerin eines Rettungswagens befuhr die Paulinenstraße stadteinwärts und bremste auf Höhe der Schubertstraße laut Polizei unvermittelt ab, um verbotenerweise nach links in diese abzubiegen. Dies bemerkte eine nachfolgende 41-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf den Rettungswagen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Rettungswagen war nach polizeilichen Erkenntnissen zum Unfallzeitpunkt ohne Blaulicht und Martinshorn unterwegs.