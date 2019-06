4000 Höhenmeter in gut sechs Stunden

Die Startplätze für die Sellaronda Hero, einem der größten Mountainbike-Rennen, sind meistens ruckzuck vergriffen. An diesem Tag werden nämlich die Alpenpässe rund um das Sellamassiv in Südtirol (Grödner-, Sella-, Pordoijoch und Campolongo Pass) für den öffentlichen Verkehr gesperrt und sind ausschließlich Radfahrern vorbehalten. Über vier Pässe fahren die Mountainbiker dabei, teils auf extra für sie angelegten Wegen. Unter den 5000 Startern war in diesem Jahr auch Valentin Kunze, ein Elitefahrer des RSV Seerose Friedrichshafen.

Valentin Kunze war zwar bei ebendiesem Rennen gemeldet, allerdings nicht wie geplant in den vorderen Blöcken der Elite-Fahrer, sondern eine halbe Stunde später an Stelle 2245. So ging das Rennen für ihn zwar, wie der Verein selbst mitteilt, etwas später los, doch mit insgesamt mehr als 5000 Teilnehmern war die Strecke schon dementsprechend gefüllt.

Die Tour hat es in sich: 86 Kilometer und knappe 4000 Höhenmeter galt es für Kunze und seine Rivalen zu bewältigen. Die Anstiege waren sehr lang und vor allem steil, sodass Trageeinheiten im Gedränge an der Tagesordnung standen. „Doch das Panorama der Dolomiten, das gute Wetter und die perfekten Trails machten das Rennen zu einem unvergesslichen Erlebnis“, schreibt Kunze in einer Mitteilung.

Gesparte Reserven

Nach zahlreichen Überholvorgängen ging es ungefähr vier Stunden, bis sich die Strecke zum ersten Mal lichtete. So konnte der 23-Jährige endlich seinen eigenen Rhythmus fahren und die gesparten Reserven einsetzen, um noch einige Plätze gutzumachen. Von den insgesamt knapp 2000 Fahrern, die die Langdistanz überstanden hatten, sicherte er sich mit einer Zeit von 6.25 Stunden den 176. Platz, was Platz zehn in seiner Altersklasse bedeutete. „Mit diesem sehr zufriedenstellenden Ergebnis blicke ich nun nach vorne auf die nächsten Rennen“, schreibt er weiter.