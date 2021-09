400 Menschen mit Bürgerumfrage erreicht

In den vergangenen Monaten hat der SPD-Bundestagskandidat Leon Hahn im gesamten Wahlkreis eine Bürgerumfrage initiiert. Anhand von sieben Fragen wollte Hahn die wichtigsten Themen und Probleme sowie die Erwartungen an einen direkt gewählten Abgeordneten erfahren. Insgesamt hätten knapp 400 Bürger die Umfragebögen per Brief, WhatsApp, E-Mail oder online beantwortet. Dies teilt Hahn in einem Pressebericht mit.

Die Antworten reichten von Stichworten bis zu sechsseitigen Briefen. Auch die Altersspanne war groß: So war die jüngste Teilnehmerin 15, der älteste Teilnehmer 87 Jahre. Das Durchschnittsalter lag bei 52 Jahren. Frauen (55 Prozent) und Männer (45 Prozent) hielten sich in etwa die Waage.

Besonders ausführliche Antworten gab es auf die Frage nach dem größten politischen Problem. Die Bandbreite reichte von Wohnraum über Digitalisierung, Klimaschutz, Gesundheitsversorgung, Verkehr und Bildung bis zu Einsamkeit. Zudem habe die Frage nach den Erwartungen an Politiker für Emotionen gesort..Viele Menschen hätten geschrieben, dass sie sich mehr Ehrlichkeit und auch Mut zur Veränderung in der Politik wünschten.

Was Hahn daraus ableitet, ist online unter www.leon-hahn.de/wahlkreisprogramm zu finden.