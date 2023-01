40-Jähriger fährt Klein-Lkw ins Heck

Auf der B 31 bei Fischbach ist es am Mittwoch gegen 7.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 57 Jahre alter Kleinlastwagen-Fahrer war von Meersburg kommend in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als er wegen Rotlichts an der Kreuzung zur Meersburger Straße anhalten musste. Ein hinter ihm fahrender 40-jährige Audi-Fahrer erkannte dies aus Unachtsamkeit nicht und prallte ungebremst in das Heck des Kleinlastwagens, teilt die Polizei mit. Dabei zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu und musste in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Sein Audi A3, an dem Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Am Wagen des 57-Jährigen entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste ein Fahrstreifen bis gegen 9 Uhr gesperrt werden.