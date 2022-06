4 Titel gehen nach Ailingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende fand das Finale des Turnathlon in Ailingen statt. Nach zwei Jahren Pause waren es die ersten Nachwuchsmeisterschaften im Turngau Oberschwaben. Die Turner der TSG Ailingen sammelten stolze vier Meistertitel sowie vier Bronzemedaillen und legt einen äußerst erfolgreichen Neustart hin.

Die Ailinger gingen zuversichtlich in den abschließenden Geräte-7-Kampf vor heimischem Publikum. Beim Auftakt der Turnserie vor sechs Wochen hatten sie sich eine sehr gute Ausgangsbasis geschaffen im Rennen um die Medaillen und Titel in den neun Altersklassen. Mit 21 Turnern stellte die TSG auch beim zweiten Wettkampftag die größte Vereinsgruppe im Teilnehmerfeld.

Bei den 7-Jährigen Turnflöhen zeigte Tim Mayer einen starken und fehlerfreien Kürwettkampf und belohnte sich mit der Goldmedaille. Timo Stärk schob sich noch auf Rang vier. Überlegen und mit großem Vorsprung gewann Manuel Schweizer in der Altersklasse E9 auch bei der Kür und holte sich den Meistertitel. Auch hier konnte sich Jonas Wiest noch auf den vierten Platz verbessern. Ungefährdet war auch der Sieg von Justin Adam bei den 10-Jährigen. Mit hervorragenden 44,30 Punkten, war er einer der besten Turner im gesamten ersten Durchgang. Jan Wirsum verteidigte seinen Podestplatz und wurde Dritter. Sebastian Oelhaf trumpfte in der D11 nochmal richtig auf und wurde zweiter in der Tageswertung. In der Gesamtwertung sprang schließlich die Bronzemedaille heraus.

Auch im zweiten Durchgang gab es nochmal eine Goldmedaille zu bejubeln. Timo Traub überflügelte noch die Konkurrenz und erkämpfte sich mit einem Punkt Vorsprung die Goldmedaille. Dritter wurde Moritz Müller. Nikola Wagenseil kam auf Rang vier. Die letzte Medaille heimste schließlich Phillip Obermayr ein. Mit einem gelungenen Kürprogramm schaffte er noch den Sprung aufs Treppchen.

Jin Frank, Alessio Röhr, Marian Traub und Ley Frank turnten sich in der Tageswertung ebenfalls unter die Top 3. Da sie beim Vorkampf fehlten, sind sie leider nicht in der Meisterschaftswertung.

Alle Turner, die beide Wettkämpfe absolviert haben, erhielten bei der Siegerehrung das schon traditionelle Turnathlon-Shirt als Belohnung für ihre Konstanz.