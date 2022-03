39-Jähriger tritt Polizisten

Die Polizei ist am Dienstagabend in eine Unterkunft im Industrieweg gerufen worden. Dort gab es laut eines Zeugen eine lautstarke Auseinandersetzung zweier Bewohner. Ein 39-jähriger Mann hat die Die Einsatzkräfte konnten den bereits eskalierten Streit zunächst schlichten. Als ein aggressive 39-Jähriger zur Verhinderung weiterer Provokationen aus der Unterkunft gebracht werden sollte, wehrte er sich laut Polizeibericht aber plötzlich mit aller Kraft, trat wild um sich und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Erst nachdem der Mann am Boden mit Handschellen fixiert werden konnte, gelang es den Beamten, ihn zu beruhigen. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.