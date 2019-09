Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 39-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Samstagabend im Bereich des Hinteren Hafens während eines Streits seine Ehefrau erst verbal angegangen und dann mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen zu haben. Im weiteren Verlauf habe der 39-Jährige die Frau noch gegen ein geparktes Fahrzeug und in ein Gebüsch geschubst.

Da die Ehefrau im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen über gesundheitliche Probleme klagte, wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Mann wurde für die Nacht ein Platzverweis für die gemeinsame Wohnung erteilt, welchen er allerdings missachtete. Er musste daraufhin gegen 2.30 Uhr in polizeilichen Gewahrsam genommen werden und den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Da sich zudem der Verdacht ergab, dass der 39-Jährige in betrunkenem Zustand mit einem Fahrzeug zurück zur Wohnadresse kam, wird gegen ihn auch wegen einer möglichen Trunkenheitsfahrt ermittelt.