37. Theatertage am See beginnen

Noch werden im Kulturhaus Caserne die Bühnen eingerichtet, damit am Dienstag, 21. Juni, um 18.30 Uhr die Jugend- und Schultheaterfestivals Baden-Württemberg eröffnet werden können. Voraussichtlich auf der großen Außenbühne, wo ein Teil der sechstägigen Theatertage am See stattfinden wird, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Los geht es um 20 Uhr mit dem Theaterclub 3 des Theater Ravensburg. Am Mittwoch und Donnerstag folgen Vorstellungen und Filme aus Tübingen, Weil am Rhein, Stuttgart, Berlin, Serbien und Singen. Schultheater und Jugendspielclubs stellen ihre neuen Stücke vor. Ab Freitag folgt das Internationale Amateurtheater mit insgesamt elf Vorstellungen.

Die Organisatoren heben insbesondere die Premiere des Dokumentartheaters Berlin mit dem „Tagebuch von Iryna – Ukraine in Flamen“ hervor. Acht Musiker und Schauspielerinnen aus der Ukraine konnten sich in Berlin in Sicherheit bringen und zusammen mit Marina Schubarth das Kriegstagebuch für die Bühne bearbeiten. Vorstellungen der Ukraine-Gruppe ist am Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag um 18 Uhr.