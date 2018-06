360 Grad: Virtuell durch das neue ZF-Forum

In wenigen Monaten eröffnet die neue ZF-Konzernzentrale ihre Türen. Die Schwäbische Zeitung hat das Gebäude schon vorab abgelichtet - in 360 Grad. Genießt einen Rundgang durch den virtuellen Arbeitsplatz der Zukunft.

So geht's: Mit gedrückter Maustaste wird durch die Räume manövriert. Wer einen Pfeil entdeckt kann weitere virtuelle Räume betreten - oder die Terasse. Übrigens: Im Vollbildmodus wirkt alles noch echter!

Die größte Baustelle der Stadt steht unterdessen kurz vor dem Abschluss: Am 30. August werden die ersten Mitarbeiter ins ZF-Forum einziehen, am 22. November ist die offizielle Eröffnung der neuen Konzernzentrale geplant. Noch bestimmen in dem 90-Millionen-Euro-Bau aber Handwerker das Bild.

Dass es beim ZF-Forum vorangeht, merkt der Besucher an einer Kleinigkeit: Die Helmpflicht ist aufgehoben. Die immer noch vorgeschriebenen Sicherheitsschuhe zeigen aber, dass das neue Hauptquartier des Stiftungskonzerns immer noch eine Baustelle ist. „Wir werden rechtzeitig fertig“, sagt Mario Heusinger, als Leiter Werktechnik und Instandhaltung für alle ZF-Bauprojekte am Standort Friedrichshafen zuständig. Für bis zu 700 Mitarbeiter ist das Gebäude ausgelegt, 650 ZFler aus der Hauptverwaltung des Konzerns werden zwischen 30. August und 28. September einziehen.

590 Arbeitsplätze für 650 ZFler

Und das bei nur 590 Arbeitsplätzen. Möglich macht das ein neues Bürokonzept. Es sieht vor, dass fast keiner mehr einen festen Schreibtisch hat. Die Plätze werden jeden Tag neu belegt, Unterlagen und Laptops jeden Abend in Boxen verwahrt. Hinzu kommt, dass viele Mitarbeiter gar nicht jeden Arbeitstag in Friedrichshafen verbringen, sondern bei Kunden, Lieferanten, auf Messen oder an anderen ZF-Standorten. Die Abteilungen haben leise, laute und normale Zonen, zudem gibt es zahlreiche Besprechungsmöglichkeiten. Je nach anstehender Arbeit soll sich der Mitarbeiter den Bereich suchen, in dem er am besten arbeiten kann. Die Ausstattung der Räume ist laut ZF übrigens einheitlich, vom Empfang bis zur Vorstandsetage.

Sicher hat bei dem Bürokonzept auch der Faktor Geld eine Rolle gespielt, Haupttreiber war aber ein anderes Motiv, das auch ausschlaggebend für den offenen, transparenten Charakter des gesamten Gebäudes ist: „Wir wollen, dass die Menschen, die hier arbeiten, miteinander kommunizieren“, sagt Heusinger. „Finanzer trifft Personaler. Personaler trifft Jurist und so weiter.“ ZF-Standortleiter Dirk Hanenberg formuliert das so: „Wir wollen raus aus den Silos.“

Maximal soll es in den Forumbüros eine „Sharing-Quote“ von 1,3 zu 1 geben. Das heißt, dass dann für 13 Mitarbeiter 10 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Neben vielen Büros und Besprechungsräumen beherbergt das neue Forum auf sechs Geschossen eine Kantine, einen Hörsaal für bis zu 350 Besucher, großzügige Werkstätten für Serviceschulungen und Räume für das Schülerforschungszentrum und die Wissenswerkstatt. Hinzu kommt eine große Ausstellungsfläche (siehe unten).

Eigentlich sollte das Forum noch 2015, im 100. Jahr der ZF-Geschichte, eröffnet werden. Weil sich der Konzern aber während der Bauzeit vom Architekten des Hauses, Wolfgang Kergaßner, getrennt hat, verzögerte sich der Termin um rund ein Jahr. Auch die Baukostensumme stieg von anfangs gut 80 Millionen auf jetzt rund 90 Millionen Euro. Der Streit mit Kergaßner, bei dem es auch um viel Geld geht, ist nach Auskunft der ZF noch nicht beigelegt. Man strebe aber eine baldige Klärung an.

Der Zeitplan

6. November 2012: Erteilung der Baugenehmigung

5. Februar 2013: Erster Spatenstich

Februar bis Mai 2013: Pfahlbohrungen und Tiefbau

April 2013 bis Juli 2014: Rohbauarbeiten

13. Februar 2014: Grundsteinlegung

ab März 2014: Fassadenarbeiten

ab Mai 2014: Innenausbau

15. Juli 2014: Richtfest

ab September 2015: Bezug des ZF Forums

22. November 2016: offizielle Eröffnung

Am 30. August geht’s los: Dann ziehen die ersten Mitarbeiter ins ZF-Forum ein, die neue Zentrale des weltweit drittgrößten Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG. Marcus Fey und Martin Hennings haben sich gut einen Monat zuvor auf der größten Baustelle der Stadt umgesehen.