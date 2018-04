360-Grad: In diesem Jet fliegt Sun-Air von Friedrichshafen nach Düsseldorf

Noch in diesem Jahr sind neue innerdeutsche Flüge ab Friedrichshafen geplant: Ab dem 4. Juni bietet Sun-Air eine Direktverbindung nach Düsseldorf an. In den Verträgen mit der Airline sei auch Hamburg als Direktziel aufgenommen worden. „Wir führen derzeit außerdem Gespräche mit zwei Fluggesellschaften, sodass bald wieder Direktflüge nach Berlin angeboten werden können“, sagt der Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen, Claus-Dieter Wehr.

Ab wann es nach Hamburg geht, steht noch nicht fest. „Sun-Air möchte erst einmal schauen, wie gut die Strecke nach Düsseldorf funktioniert. Dann werden wir aber sicherlich relativ schnell in die Gespräche einsteigen“, sagt Wehr. Die Strecke von Friedrichshafen nach Hamburg soll mit Morgen- und Abendflügen bedient werden.

Derzeit führt Wehr außerdem Gespräche mit zwei Fluggesellschaften. Ziel der Gespräche ist es, schon bald einen Direktflug nach Berlin anzubieten. Sun-Air sei dafür aber nicht im Gespräch. „Über die Strecke nach Berlin sprechen wir mit anderen Fluggesellschaften. Ein Gespräch haben wir diese Woche geführt – recht vielversprechend – da geht es nun um die nächsten Schritte“, sagt Wehr. Ein weiteres Treffen stehe in der kommenden Woche an. Um welche Fluggesellschaften es sich dabei handelt, möchte Wehr nicht verraten. „Die Katze lass ich noch nicht aus dem Sack.“ Trotzdem hat er schon genaue Vorstellungen, wann die ersten Maschine in die Bundeshauptstadt abheben soll. „Mein Wunsch wäre es, unmittelbar nach den Sommerferien beginnen zu können“, sagt er. Aber damit müsse auch die Fluggesellschaft einverstanden sein – schließlich gebe es viel zu organisieren und das brauche ein wenig Zeit.

Die Organisation der Direktflüge nach Düsseldorf sind mit der Regionalfluggesellschaft Sun-Air aus Dnänemark bereits geklärt. Am 4. Juni wird die Airline erstmals von Friedrichshafen nach Düsseldorf aufbrechen. Der Flug wird eine Stunde und zehn Minuten dauern. An sechs Tagen pro Woche können die Fluggäste die Verbindung nutzen. Von Montag bis Freitag gibt es je einen Flug am Morgen und einen am Abend, am Sonntag wird zudem ein Abendflug angeboten. Die Preise für die Flugtickets befinden sich eher im höheren Preissegment. Ein Hin- und Rückflug auf der Strecke kostet rund 200 Euro. „Wir sind keine Low-Cost-Airline“, sagt der Gründer von Sun-Air, Niels Sundberg.

Es geht um Qualität

Hinter dem Preis stecke auch das Konzept von Sun-Air. „Es geht uns um Qualität und deshalb haben wir dieses Preise. Wir bieten auf unseren Flügen einen Bordservice an, der sich an der Business-Klasse orientiert“, sagt Niels Sundberg. Die Fluggesellschaft wolle mit ihrem Angebot vor allem anspruchsvolle Geschäftsreisende ansprechen.

Auf der Strecke werden Jetflugzeuge vom Typ 328 eingesetzt. In den kleinen Maschinen haben 32 Passagiere Platz. Gebranded sind die Flugzeuge mit dem Schriftzeug „British Airways“. Sun-Air ist seit 1996 Franchise-Partner der britischen Airline. Alle Flüge werden unter den Flugnummer von British Airways durchgeführt. Auch das Reservierungssystem der Fluggesellschaft wird genutzt und auch wer online einchecken möchte, muss dies über die Internetseite von British Airways tun.

Die Regionalfluggesellschaft Sun-Air hat Niels Sundberg 1978 in Billund/Dänemark gegründet. Die Airline hat 230 Angestellte und ist im Besitz von mehr als 25 Flugzeugen. „Wir sind derzeit auch auf der Suche nach Fluggpersonal aus der Bodensee-Region“, sagt Kristoffer Sundberg CEO von Sun-Air. Einige seien bereits eingestellt worden.