Ein 36-Jähriger ist am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt beim STehlen erwischt worden. Laut Polizeibericht fand man in seiner Umhängetasche mehrere Kuchengabeln sowie noch frisch verpackte Parfums, die er mutmaßlich zuvor bereits aus einem Drogeriegeschäft gestohlen hatte. Das Diebesgut wurde sichergestellt.