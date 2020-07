Eine aggressive Person in der Katharinenstraße ist der Polizeii am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr gemeldet worden, die Leute anpöbeln und gegen Sachen treten würde. Vor Ort konnte ein polizeibekannter 36-Jähriger angetroffen werden, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Auf Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten reagierte er aber kooperativ und beruhigte sich. Der 36-Jährige wurde daraufhin der Örtlichkeit verwiesen. Zu strafbaren Handlungen oder Sachschäden kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.