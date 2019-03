Zwei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr an der Einmündung der Sandöschstraße in die Rosenstraße ereignet hat. Ein 23-jähriger Autofahrer wollte von der Sandöschstraße nach rechts in die Rosenstraße einbiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen eines 54-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.