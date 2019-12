Schwer verletzt worden ist laut Polizeibericht am Dienstagmorgen gegen fünf Uhr am Hohenstaufenplatz eine 30-jährige Frau, die von ihrem 35-jährigen Ex-Lebensgefährten vor der Haustür abgepasst und mit dem Kopf voraus gegen die Türverglasung gestoßen wurde. Die Scheibe splitterte, die Frau zog sich schwere Schnittverletzungen zu. Als Zeugen hinzukamen, fuhr der 35-Jährige mit seinem Fahrrad davon. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich nun der mutmaßliche Täter verantworten.