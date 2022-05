35 Häfler in Imperia

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedrichshafens italienische Partnerstadt hat eine große Anzahl neuer Freunde gewonnen. Vor wenigen Tagen kehrte eine begeisterte Reisegruppe aus Ligurien zurück. Die Jahrgängervereinigung 1948 hatte wegen der Pandemie erst im zweiten Anlauf ihr Ziel Imperia ansteuern können. Umso höher waren nach der langen Reiseabstinenz die Erwartungen, die allerdings noch weit übertroffen wurden. Reiseunternehmer Gerhard Groh und Charly Münzer hatten das Programm geplant. Den größten Anteil am Gelingen der Reise hatte Josef Büchelmeier, Häfler Ex-OB und Präsident der „Amici di Imperia“, der zusammen mit seiner Frau Irmgard Sollinger die Reisenden mit großer Kompetenz durch die Doppelstadt führte und ihnen Geschichte und Kultur nahebrachte. Er gab Einblick in die Vergangenheit der Stadtteile Oneglia und Porto Maurizio, als der Tourismus noch keine Rolle spielte und die Nudelfabrik Agnesi mit ihrer Segelschiffflotte ein wichtiges wirtschaftliches Standbein darstellte. Noch heute zeugen die Fabrikationshalle und riesige Frachtkräne am Hafen davon.

Nach wie vor jedoch sind die Taggiasca-Oliven, die allenthalben in der Region wachsen, ein wichtiges Handelsprodukt. Zwei große Ölmühlen in Imperia stellen das flüssige Gold her. Die Reisegruppe hatte Gelegenheit, im Olivenmuseum der Firma Carli Vieles über die Herkunft, Verwendung und Vermarktung von Produkten auf Olivenbasis zu erfahren.

Aber nicht nur die durchaus sehenswerte Stadt selbst gab es für die „48er“ zu sehen: Sie lernten die mondäne Stadt Sanremo kennen und als besonderes Kuriosum das „unabhängige Fürstentum“ Seborga, das 500 Meter über dem Meer liegt, nur über enge und kurvige Straßen zu erreichen ist und von einer gewählten „Fürstin“ aus dem Allgäu regiert wird. Das malerische Dörfchen ist auch sonst durchaus bemerkenswert. So mancher posierte fürs Fotoalbum in einem der aufgestellten Schilderhäuschen, und alle sind nun stolze Besitzer eines Passes aus Seborga.

Die italienische Küche war zwar nicht der eigentliche Zweck der Reise, aber ein ganz wunderbarer Teil, den die Reisenden täglich ausgiebig genießen durften – ganz ohne Pizza! Auf dem Heimweg gab es noch einen Abstecher ins malerische Noli, die Partnerstadt Langenargens. Dass man während des gesamten Aufenthalts in Imperia die vorsorglich mitgenommenen Schirme nicht brauchte, sorgte natürlich zusätzlich für gute Laune.