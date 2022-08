349 Auszubildende können sich jetzt Steuerfachangestellte nenen

349 Auszubildende aus Nord- und Südwürttemberg haben sich eingehend mit der komplizierten Steuergesetzgebung befasst und nun vor der Steuerberaterkammer Stuttgart die Prüfung zum Steuerfachangestellten bestanden. Unter ihnen ist laut Mitteilung auch Melissa Petz aus Friedrichshafen.

Mit der erfolgreich abgelegten Prüfung, die über sechs Stunden ging, hätten die jungen Frauen und Männer einen ersten Schritt in eine sichere berufliche Zukunft getan, schreibt die Steuerberaterkammer Stuttgart in ihrer Mitteilung. Da die immer komplizierter werdende Steuergesetzgebung immer mehr Beratung durch Fachleute erfordere, hätten die Absolventen ausgezeichnete Chancen, bei Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten oder Wirtschaftsprüfern einen Arbeitsplatz zu finden.

In der Stadthalle Leonberg erhielten alle Teilnehmer ihre Prüfungszeugnisse. 30 Prüflinge schlossen mit der Note „Sehr gut“ und 132 mit der Note „Gut“ ab. Zu den Aufgaben von Steuerfachangestellten gehören unter anderem die jährliche Vorbereitung und Erstellung von Jahresabschlüssen der Firmen und die Ausarbeitung von Steuererklärungen. Sie arbeiten schon in dieser ersten Phase ihres Berufslebens unter der verantwortlichen Leitung eines Berufsangehörigen weitgehend selbstständig, heißt es in der Pressemitteilung. Nach einjähriger Berufstätigkeit können die jungen Leute die Prüfung zum Fachassistenten Lohn und Gehalt ablegen, nach drei Jahren die zum Steuerfachwirt.