Ein 34-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag versucht, aus einem Schuhgeschäft in der Friedrichstraße ein Paar Damenschuhe zu stehlen. Er riss die Etiketten ab und verstaute die Schuhe in seinem Rucksack. Beim Verlassen des Geschäfts ertönte der Alarm. Von einer Mitarbeiterin angesprochen, händigte der Mann die Schuhe, die durch das unsachgemäße Entfernen der Preisschilder leicht beschädigt wurden, aus.