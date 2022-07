Ganz Ailingen drückt die Daumen: Giulia Gwinn spielt heute um Einzug ins EM-Finale

Bei der WM in Frankreich 2019 wurde sie zur „Besten jungen Spielerin“ gewählt. Von den DFB-Fans ist sie bei der laufenden EM zur „Spielerin des Spanien-Spiels“ gekürt worden, und im letzten Match gegen Österreich hätte sie um ein Haar ein Tor gemacht.

Im Team der Nationalspielerinnen gilt sie als fester Defensiv-Stabilisator, und im Mannschaftskreis wird sie gar als „unsere Hübscheste“ bezeichnet: Giulia Gwinn, 23 Jahre jung, hat bei der TSG Ailingen mit dem Fußballspielen begonnen. Dabei konnte sich ihre Mutter Gabi nicht vorstellen, dass ihre Jüngste mal in einem Verein kickt, wie sie kürzlich in einem Interview sagte.

Eltern sind die größten Fans

Mittlerweile ist sie ein Star, und ihre Eltern sind ihre größten Fans. Sie begleiten sie zu fast jedem Spiel. „Megaschön“ findet Giulia, dass sie wieder ihren Jahresurlaub nach dem Turnier ausgelegt haben, sagte sie im Sportschau-Interview. Mit dem Wohnmobil reisten Florian und Gabi Gwinn zum EM-Turnier nach England.

Dort sorgen sie im weißen DFB-Trikot mit der Nummer 15 ihrer Tochter, mit zotteligen schwarz-rot-goldenen Perücken auf dem Kopf und ebensolcher Kriegsbemalung im Gesicht für Aufsehen. Die Gwinns seien „die bekannteste deutsche Familie bei der EM“, heißt es in einem Bericht aus London.

Giulia Gwinn hilft in Sachen Bekanntheit etwas nach. Die 23-Jährige bewegt sich nicht nur auf dem Rasen mit hohem Tempo, großem Eifer und beeindruckender Leichtigkeit, auch in der virtuellen Welt der sozialen Medien ist sie präsent wie kaum eine andere aus der Nationalelf. Mehr als 330 000 Fans folgen ihr auf Instagram, einer Plattform, auf der vor allem Videos und Fotos geteilt werden.

Spaß am Rampenlicht

Hier geht es weniger um Fußball als um Lifestyle: Giulia im Amirandes Grecotel Boutique Resort, am Strand von Matala, beim Backgammon-Spiel unter Palmen, beim Fotoshooting am Hopfensee oder in kuscheliger Atmosphäre vor einem Kaminfeuer mit einem Glas Rotwein. „You will never be able to please everyone – so focus on what brings you joy” (du kannst nie allen gefallen, also konzentrierte dich auf das, was dir Freude bringt), schreibt sie als Motto unter ein Selfie.

Sich ins Rampenlicht zu stellen, von der besten Seite zeigen und einer wachsenden jungen Fangemeinde präsentieren, macht Giulia Gwinn offenbar Spaß. Dass sie damit auch Geld verdient, sei im Frauenfußball „eine gute Sache“, sagt sie im dpa-Interview. Schließlich verdienen selbst die Top-Spielerinnen nur ein Bruchteil dessen, was ihre männlichen Kollegen in den ersten Ligen bekommen.

Attraktiv wäre ein Sieg jedoch allemal. Würde das Frauen-Team die EM gewinnen, bekäme laut Süddeutscher Zeitung (11.7.2022) jede Spielerin vom DFB eine Prämie in Höhe von 60 000 Euro. Zum Vergleich: Bei einem WM-Sieg in Katar winken jedem Spieler 400 000 Euro.

Angefangen bei der TSG Ailingen

Social Media bezeichnet Giulia Gwinn dennoch als „super Nebensache“. Ihren Fokus will die „Instagram-Queen“ auch in Zukunft auf den Fußball richten. Das Spiel hat sie nicht nur berühmt, sondern auch stark gemacht. Von der TSG Ailingen über den VfB Friedrichshafen, den FV Ravensburg und den SV Weingarten, ist sie 2015 zum Bundesligisten FC Freiburg gekommen.

2019 wurde Giulia Gwinn vom FC Bayern München verpflichtet und noch im selben Jahr für die WM in die Nationalmannschaft berufen. Gegen Chiona erzielte sie am 8. Juni 2019 ihr erstes Tor, und ist damit nach Birgit Prinz und Ariane Hingst die dritte Spielerin unter 20, die bei einer WM ein Tor schoss.

Ihrer Karriere gab das einen enormen Schub, dem wenig später jedoch ein großer Rückschlag folgte. Beim EM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 19. September 2020 erlitt Gwinn einen Riss des vorderen Kreuzbandes und musste mehrere Monate pausieren. Die Verletzung hat sie jedoch nicht entmutigt. Sie hat sich erholt und in die erste Reihe gekämpft. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief sie in den EM-Kader 2022 und räumte ihr eine herausragende Rolle ein.

So geht Giulia Gwinn ins Spiel gegen Frankreich

Am vergangenen Montag durfte sie zusammen mit Assistenztrainerin Britta Carlson die offizielle Pressekonferenz vor dem heutigen Frankreich-Spiel (ab 21 Uhr live im ZDF) bestreiten. Nicht ohne Grund, denn die Französinnen sind sehr stark in der Offensive, das heißt, „wir dürfen ihre Stärken nicht zur Entfaltung komme lassen“, sagte Gwinn.

Ganz Ailingen drückt Giulia Gwinn und der deutschen Mannschaft die Daumen fürs Halbfinale. Ortsvorsteher Georg Schellinger

Mit ihrer Defensivlust wolle sie dazu beitragen, ihnen die Lust an der Offensive zu nehmen, sagte sie. Sie freue sich riesig auf das Spiel und könne es kaum erwarten. Das gilt auch für ihre Fans in ihrer Heimat. „Ganz Ailingen drückt Giulia Gwinn und der deutschen Mannschaft die Daumen fürs Halbfinale“, sagt Ortsvorsteher Georg Schellinger.

Mit ihm freut sich auch Oberbürgermeister Andreas Brand, dass eine junge Spielerin aus Friedrichshafen-Ailingen mit der deutschen Nationalmannschaft so hervorragende Ergebnisse erzielt hat. „Uns ist es wichtig, junge Menschen früh im Sport zu fördern. Die Vereine werden mit rund 1,5 Millionen Euro jährlich durch die Sportförderung der Zeppelin Stiftung unterstützt, die eine hervorragende Nachwuchsarbeit machen“, sagt der OB.

TSG Ailingen ist "Wiege" für eine tolle Karriere

Giulia Gwinn spielte etwa ein Jahr bei der TSG Ailingen, bevor sie 2008 zum VfB Friedrichshafen wechselte. „Was Giuli schon damals auszeichnete: Sie war sehr vielseitig, beidfüßig, schnell und torgefährlich“, sagt der Zweite Vorsitzende der TSG Ailingen, Michael Fischer, der sie zusammen mit Thilo Holzbaur trainierte. Das Talent und die Liebe zum Fußball habe man damals schon erkennen können.

Aus heutiger Sicht heraus zu behaupten, man hätte das Talent bis zur Nationalspielerin erkannt, wäre unangemessen, sagt Fischer. Als Verein sei man stolz, die Wiege für eine so tolle Kariere sein zu dürfen. Viele der damaligen Mannschaftskameraden haben auch heute noch direkten Kontakt zu ihr und besuchen das eine oder andere Bundesligaspiel.

Für den Verein bedeutet es auch, dass man durch gute Jugendarbeit, welche seit vielen Jahren in Ailingen geleistet wird, einen guten Start für Talente mit durchschlagendem Erfolg ermöglichen kann.