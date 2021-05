33 neue Bürgerbäume für ein grüneres Friedrichshafen

Sabine Braig-Schweizer in Erinnerung an ihren Ehemann Dieter Schweizer;

die Familie in Erinnerung an Frank und Reinhard Obert;

Hans-Curt, Gundula; Kara, Jürgen und Susanne Flemming in Erinnerung an Irmtraut und Dr. Jürgen Flemming

Brigitte Hartmann mit Ihren Töchtern Petra, Elke, Karola und Bärbel und ihren Schwiegersöhnen, Enkeln und Urenkeln in liebevoller Erinnerung an Manfred Hartmann;

33 Bäume wurden in diesem Frühjahr im Rahmen der Aktion „Bürger spenden Bäume“ gespendet. Das telt die Stadtverwaltung Friedrichshafen mit. Das sei ein Beweis dafür, wie beliebt die Aktion seit ihrem Start im Jahr 2003 bei den Bürgerinnen und Bürgern ist. Die Anlässe zu denen die Bäume verschenkt werden, seien so unterschiedlich wie der Art der Bäume und die Standorte, heißt es weiter.

„Mit Ihrer Spende für einen Bürgerbaum machen Sie unsere Stadt ein wenig grüner und noch lebens- und auch liebenswerter. Sie setzen ein Zeichen für eine positive Einstellung zur Zukunft“, wird der Erste Bürgermeister Stefan Köhler zitiert.

Verschenkt werden Bäume zu Hochzeiten, runden Geburtstagen, zur Geburt oder zur Erinnerung an geliebte Menschen. Genau so verschieden sind auch die Standorte, an denen die Bäume von der Stadt gepflanzt werden: 20 Bäume im Stadtgebiet, 12 Bäume in Fischbach, Manzell, Fallenbrunnen und ein Baum in Kluftern. Insgesamt wurden seit Beginn der Aktion 722 Bäume mit einem Spendenwert von rund 203 000 Euro gespendet.

Mit den Baumspenden unterstützen die Spender die Stadt bei der Aufgabe, die Stadt stärker zu begrünen. Einer Aufgabe, der Friedrichshafen in Zukunft noch mehr Raum, Mittel und Aufmerksamkeit widmen wird, so die Pressemitteilung. Denn wie bei den anderen großen Themen Klimaschutz und Artenvielfalt dränge auch hier die Zeit. Wachsende und verdichtete Städte mit mehr Menschen brauchen mehr Grün. Jeder gespendete Baum trägt etwas zu dieser Zukunftsaufgabe bei.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung sei es leider erneut nicht möglich, die Urkunden für die gespendeten Bäume in einer Feierstunde zu übergeben. Deshalb bedankt sich Köhler bei den Spenderinnen und Spendern in einem persönlichen Brief, mit dem gleichzeitig die Urkunden übersandt werden.

Bäume, die gespendet wurden, erkennen die Spender und die Beschenkten an den Plaketten, die an den Stützpfeilern der Bürgerbäume befestigt wurden.

Wer einen Bürgerbaum spenden und verschenken möchte, kann sich direkt an die Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt der Stadtverwaltung wenden, Telefon 07541 / 20 346 41, E-Mail an umwelt@friedrichshafen.de. Schon jetzt haben viele Spender für den kommenden Herbst Baumspenden vorgemerkt.