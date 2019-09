33. Jahrgang startet an der Zeppelin-Uni ins Studium

Friedrichshafen (sz) - Für Erstsemester und Gaststudierende geht in diesen Tagen der Alltag an der Zeppelin-Universität (ZU) los. Es handelt sich um den 33. Jahrgang. Neben denjenigen, die Bachelor- und Masterstudiengängen belegen, kommen Gaststudenten von den weltweiten Partneruniversitäten aus 18 Ländern an den Bodensee. Die Studienstarter und Gaststudenten wurden von ZU-Präsidentin Insa Sjurts offiziell begrüßt, wie auch von Friedrichshafens Erstem Bürgermeister Stefan Köhler, der sich anschließend unter Moderation des studentischen Vizepräsidenten Fabian J. Zitzmann den Fragen der neuen Studentenschar stellte. Innerhalb der Einführungswoche erwartete die Studenten neben einem ersten Kennenlernen der Strukturen und Angebote der ZU ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehörten auch eine Führung durch das Zeppelin-Museum sowie Tagesausflüge zum Salemer Affenberg, zum Hopfengut in Tettnang, zum Soccer-Golf in Opfenbach und ins Friedrichshafener Strandbad. Foto: ZU