Ordentlich Alkohol getrunken hatte eine 33-jähriger Mann, der von der Polizei in Schnetzenhausen kontrolliert worden ist. Der Autofahrer wurde am Samstag gegen 1 Uhr bei einer stationären Verkehrskontrolle am Kreisverkehr in Schnetzenhausen angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt werden musste, so die Polizei.