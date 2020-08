32-Jähriger schlägt andere Männer in Gaststätte

Nachdem zwei Männer im Alter von 26 und 32 Jahren am Sonntag gegen 3.45 Uhr in der Montfortstraße in Friedrichshafen eine bereits geschlossene Gaststätte betreten hatten, ist es zu einer Auseinandersetzung mit einem 30-Jährigen gekommen. Dieser soll zunächst den 32-Jährigen und später den 26-Jährigen geschlagen haben, so die Polizei. Die Verständigung eines Rettungswagens war jedoch nicht erforderlich. Die Ermittlungen zum exakten Tatablauf dauern an.