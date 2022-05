31 stillgelegte Fahrzeuge: Die Bilanz der Polizei zur Tuning World Bodensee

Mehr als 400 überprüfte Fahrzeuge, davon wurden 31 stillgelegt: Das ist eine Bilanz der Polizeikontrollen während der Tuning World Bodensee am vergangenen Wochenende. Eine gute Nachricht: Illegale Autorennen oder schwerere Verkehrsunfälle verzeichneten die Beamten laut Pressemitteilung im Zusammenhang mit Messe in diesem Jahr keine.

Die Tuning World, die von Christi Himmelfahrt bis Sonntag auf dem Messegelände in Friedrichshafen stattfand, zog wieder zehntausende Motorsportbegeisterte in die Region. Die Polizei kontrollierte verstärkt und überprüfte mehr als 400 Fahrzeuge und deren Insassen. Neben der Verkehrslenkung galt an den Messetagen ein Hauptaugenmerk der Einhaltung der Verkehrsvorschriften, heißt es im Bericht.

Auf der B 31 bei Eriskirch werden die Fahrzeuge von geschultem Personal der Polizei aus dem fließenden Verkehr zur Kontrolle herausgezogen. (Foto: Ralf Schäfer)

Demnach beanstandeten die speziell geschulten Einsatzkräfte mehr als 100 Verkehrsteilnehmer wegen des nicht vorschriftsmäßigen Zustandes ihrer Kraftfahrzeuge. Für 31 von ihnen war aus Sicherheitsaspekten sogar die Stilllegung ihres Boliden und eine nun zeitnah anstehende Gutachtervorführung das Ergebnis der Kontrolle. 19 Fahrer mussten laut Polizei umgehend einen Mangel an ihrem Gefährt beseitigen und durften die Weiterfahrt erst im Anschluss fortsetzen.

Illegale Veränderungen an Fahrwerken

Rund um das Thema Auto-Tuning beanstandeten die Beamten vorwiegend modifizierte oder nicht zugelassene Auspuff- und Abgasanlagen, die zum Teil übermäßigen Lärm verursachten. Darüber hinaus stellten die Polizisten illegale Veränderungen an Fahrwerk und Rädern fest.

Nicht jeder schafft es mit seinem Auto bis zur Messe. Immer wieder legt die Polizei Fahrzeuge still, von denen eine Gefährdung ausgehe. (Foto: Ralf Schäfer)

Zusätzlich überwachte die Polizei verstärkt auch die Geschwindigkeiten und zeigte in diesem Zusammenhang etwa 40 Verkehrssünder an. Auch das unerlaubte Nutzen von Mobiltelefonen und das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts ahndeten die Beamten konsequent, weshalb nun etwa 30 Fahrern Konsequenzen drohen, ist in der Mitteilung zu lesen.

Szene bleibt unter Beobachtung

Grundsätzlich stehe das zuständige Polizeipräsidium in Ravensburg dem Thema Tuning offen gegenüber – solange die geltenden Regeln eingehalten werden, die Verkehrssicherheit nicht gefährdet ist und die Automobilbegeisterten Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen. Leider komme es aber immer wieder vor, dass Einzelne dieses Hobby in Verruf bringen würden.

Sie rasen der Mitteilung zufolge absichtlich mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen durch die Straßen, um aufzufallen und anderen zu imponieren. Dabei ließen sie leider die Bedürfnisse anderer außer Acht. Abschließend heißt es: „Aus diesem Grund wird die Polizei auch weiterhin ein waches Auge auf diese Szene haben und Auto-Posing sowie illegales Tuning konsequent ahnden.“