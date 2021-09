31-Jährige übersieht E-Scooter-Fahrerin

Eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Dienstagvormittag gegen 7.45 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie von einem Auto angefahren wurde. Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr langsam aus einer Grundstücksausfahrt heraus und übersah dabei die Jugendliche, die laut Polizeibericht auf der falschen Gehwegseite in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch die folgende Kollision stürzte die 17-Jährige und verletzte sich. Am Auto und am Roller entstand Sachschaden.