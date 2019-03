Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr in der Meistershofener Straße entstanden. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr auf der Meistershofener Straße und wollte an der Kreuzung der Ailinger Straße nach links abbiegen. Hierzu musste er an der Ampel halten. Dies erkannte eine nachfolgende 31-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf, teilt die Polizei mit.