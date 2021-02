3000 Euro für regionale Clubs

Insgesamt 82 Sportvereine in Baden-Württemberg haben eine finanzielle Förderung erhalten. Auch einige Clubs aus der Region profitieren: der VfB Friedrichshafen (Fußball), die TG Bad Waldsee (Volleyball), der SVG Weingarten (Ringen) und der WSV Isny (Ski) erhalten 3000 Euro.

Das Geld kommt vom Automobilhersteller Porsche, der die Corona-Sportförderung in Baden-Württemberg sowie Sachsen ausgeschrieben hatte. „Die Trainer und Betreuer machen in dieser herausfordernden Zeit einen tollen Job. Sie sind enorm kreativ und mit viel Leidenschaft bei der Sache. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, sie und die Vereine in ihrer Arbeit für die Sportjugend zu unterstützen“, sagt Albrecht Reimold, Vorstand für Produktion und Logistik bei Porsche.

Der Automobilhersteller legte Kriterien und Rahmen fest. Es wurden Punkte für Jugendarbeit, Integration und Inklusion und alternative Angebote während der Corona-Pandemie vergeben. Die baden-württembergischen Sportfachverbände benannten förderungswürdige Vereine – eingegangen waren 125 Vorschläge. „Diese Förderung ist eine tolle Sache, denn sie unterstützt jene, die neben einer tollen Arbeit in den wichtigen Feldern Jugendarbeit, Integration und Inklusion zudem auch während der Lockdown-Phasen ein besonderes Angebot geschaffen haben und noch immer schaffen. Sie leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, der nun gewürdigt wird“, so Elvira-Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg.