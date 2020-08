Friedrichshafen beteiligt sich an der Aktion des Gemeindetags Baden-Württemberg „1000 Bäume für 1000 Kommunen“. Die Teilnahme an der Aktion des Gemeindetages „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ wurde vom Gemeinderat im Oktober 2019 beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Ziel der Aktion war es, bis zum Tag des Baumes am 25. April jeweils 1000 Bäume pro Stadt und Gemeinde zu pflanzen. Insgesamt sollen in ganz Baden-Württemberg eine Million Bäume gepflanzt werden. So entstehen rund 330 Hektar Wald und 4300 gebundene Tonnen CO2 pro Jahr. Friedrichshafen hat mit der Pflanzung von 3000 Bäumen an der Anschlussstelle Fischbach der alten B 31 an die neue Stadtumfahrung das vorgegebene Ziel noch übertroffen. Es seien viele verschiedenen Baumarten gepflanzt worden, die sich für einen naturnahen Laubmischwald eignen, der sich dem Klimawandel anpassen könne. An den Rändern habe die Anpflanzung einen artenreichen Strauchmantel erhalten, heißt es. Für die vorgelagerten Krautsäume seien insgesamt zehn Kilogramm der Häfler Blühmischug ausgesät worden, die Bienen, Tagfaltern und anderen Insekten künftig Nahrung bieten sollen.

„Da Wald und Klimaschutz eng zusammengehören, sind der Schutz und die Erweiterung bestehender Waldbestände eine zunehmend wichtige Aufgabe, der sich die Stadt Friedrichshafen auch mit der künftig eigenen Pflege des Stadtwaldes stellt“, wird Erster Bürgermeister Stefan Köhler zitiert. Die Pflanzaktion ist Teil der städtischen Grünflächenstrategie, die im Mai 2019 vom Gemeinderat beschlossen wurde und auf eine stärkere Durchgrünung der Innenstadt und der Außenbereiche zielt. Durch sie soll die Artenvielfalt erhöht, das landschafts- und Ortsbild verschönert und das Stadtklima verbessert werden. Geplant und ausgeführt wurde die Pflanzaktion von der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe im Stadtbauamt.