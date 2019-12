30 Weihnachtsgeschenke für benachteiligte Kinder

Mitarbeiter des Rolls-Royce-Geschäftsbereichs Power Systems in Friedrichshafen bringen laut einer Pressemitteilung am Weihnachtsabend Kinderaugen zum Leuchten. Sie haben für rund 30 Kinder, die von der Kinderstiftung Bodensee unterstützt werden, Weihnachtsgeschenke gekauft.

Die Wünsche haben die Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahren zuvor auf Zettel notiert, die dann auf einem Weihnachtsbaum im Werksgelände in Friedrichshafen aufgehängt wurden. Mitarbeiter konnten in der Mittagspause einen Wunsch abnehmen und das gewünschte Geschenk kaufen. Alle 30 Geschenke wurden gesammelt der Kinderstiftung Bodensee überreicht, die sie an die jeweiligen Familien weitergibt.

Organisiert wurde die Aktion laut der Mitteilung vom Personalbereich bei Rolls-Royce in Friedrichshafen. „Der Wunschbaum bietet unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, etwas zurückzugeben und Familien zu unterstützen, die nicht so viel Glück im Leben haben“, sagt Personalchefin Alexandra Kuebler. „Ich freue mich, dass es so viele sozial engagierte Kolleginnen und Kollegen gibt, die benachteiligten Kindern ihre Weihnachtswünsche erfüllen möchten.“ Die Wünsche waren innerhalb weniger Minuten vergriffen. Deshalb ist geplant, die Aktion im kommenden Jahr auszuweiten.

Die Kinderstiftung Bodensee fördert laut Rolls Royce die Bildung und Entwicklung von Kindern, die in sozial benachteiligten Lebensverhältnissen aufwachsen. Dazu gehören immaterielle Dinge wie Zeit, Zuwendung und Förderung des Selbstbewusstseins, aber auch materielle Aspekte wie beispielsweise Kleidung oder Kindermöbel.

„Auch in der wirtschaftsstarken Bodenseeregion gibt es viele Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagt Leonie Zehrer von der Kinderstiftung Bodensee. „Für das Engagement sind wir, auch im Namen der Kinder, sehr dankbar und freuen uns auf die vielen strahlenden Gesichter.“