Mit den Worten von Nelson Mandela „Es scheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist“ haben die diesjährigen Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule der Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik an der Claude-Dornier-Schule ihr Befinden laut Pressemitteilung der Schule treffend zum Ausdruck gebracht, als sie am vergangenen Mittwoch ihre Zeugnisse in den Händen hielten. Insgesamt 30 Schüler feierten ihren Abschluss.

Abteilungsleiter Ralf Swysen gratulierte den Schülern zum mittleren Bildungsabschluss, der auch das erste Grundbildungsjahr bei einer betrieblichen Ausbildung ersetzt. Die Schüler hätten durchaus schwierige Phasen erfolgreich durchgestanden und dadurch wichtige Kompetenzen für ihre Zukunft erworben, schreibt die Schule. Die Klassenlehrer Jenny Kluitmann und Ulrich Messerschmidt betonten, dass das gewachsene Vertrauen und die Verlässlichkeit, insbesondere in der Werkstatt, wichtige Voraussetzungen dafür seien, dass die Schüler ihren Weg finden. Im Gegenzug bedankten sich die Schüler Maxence Colas und John Bögle mit bewegenden Worten für die gute Zeit bei ihren Lehrern.

Koch-Azubis richten Feier aus

Wie in jedem Jahr wurde die Abschlussfeier von den Köchen, Hotel- und Restaurantfachleuten der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang in würdigem Rahmen mit Fingerfood und Cocktails unter Leitung der Fachlehrer Christine Ederer, Bettina Kaiser und Wolfgang Niederer ausgerichtet. Die Schüler der Dehoga-Schule erbrachten mit diesem Projekt ebenfalls eine wichtige schulische Leistung.

Ein Lob für gute Leistungen erhielten Felix Heckenberger, Hannes Bock, Christopher Fetscher und Nico Pinkes. Ein Preis für besonders gute Leistungen ging in Form eines Büchergutscheines jeweils an Fabian Reiss und Timo Kröner.