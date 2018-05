30 Minuten live: So haben Sie die Tuning World Bodensee noch nie gesehen

Das Kamerateam von Schwäbische.de entert die Tuning-World. Und spricht mit Tuning-Legende Sidney Hoffmann und Miss-Tuning Anwärterin Selina aus Wangen.

In Friedrichshafen versammeln sich in diesen Tagen rund 100 000 Tuning-Fans.

Schwäbische.de-Reporter Stefan Fuchs spricht dabei mit PS-Legende und Tuning-Ikone Sidney Hoffmann, trifft die chancenreiche Miss-Tuning-Kandidatin Selina aus Wangen - und nicht zuletzt einen Tuner der "Smoking Devils" Eriskirch, der zeigt, wo das wahre Tuner-Herz schlägt.

Die Leitmesse für automobilen Lifestyle und Tuning-Zubehör nimmt vom 10. bis 13. Mai 2018 in Friedrichshafen Fahrt auf. Das Individualisieren und Tunen von Sportwagen, Kompaktmodellen und weiteren Autos steht dort im Mittelpunkt.

Hoch und Tief für Friedrichshafens Messechef Klaus Wellmann sind das zwei Begriffe, die nirgends sonst so gut zusamen passen wie in der Tuningszene. Die Tuning World wird ab Donnerstag kommender Woche Höhepunkte und tiefgehende Emotionen zeigen.

Auf dieses Sammlerstück hat die Szene schon sehnsüchtig gewartet: Die Messe Friedrichshafen hat am Mittwoch die 16. Auflage des Miss-Tuning-Kalenders vorgestellt.

Die Wahl zur Miss Tuning ist für viele ein Highlight bei der Schrauber-Messe in Friedrichshafen. Allein in diesem Jahr haben sich 340 Frauen beworben. Die amtierende Miss Tuning muss ihr Siegerkrönchen bald abgeben. Wie sie sich trotzdem weiter im Rampenlicht halten will, hat sie Reporterin Lilia Ben Amor verraten.