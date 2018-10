30 junge Torhüter beim Torwarttag

Am Ende des 5. Stadtwerk am See-Torwarttags auf dem Sportgelände der TSG Ailingen sind mehr als 30 teilnehmende Torhüter am Ende des Tages zwar müde und erschöpft, aber mit den Trainingseinheiten mehr als nur zufrieden gewesen. Den Kindern war die Freude und Begeisterung an den theoretischen oder praktischen Übungen, die von den qualifizierten Übungsleitern um Organisator Marcel Richter selbst vorgemacht wurden, anzusehen. „Wir haben von den Kindern und den Eltern abermals ein durchweg positives Feedback bekommen“, freute sich Richter. Er möchte nach Möglichkeit im nächsten Jahr sogar zwei Torwarttage veranstalten.