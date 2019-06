30.000 Schüler bei „Fridays for Future“-Demo - mittendrin Jugendliche vom Bodensee

Zehntausende Klima-Aktivisten haben sich am Freitag in Aachen versammelt, um auf den Klimanotstand aufmerksam zu machen. Schüler, Studenten und Interessierte jeden Alters aus 16 europäischen Ländern nahmen am ersten internationalen zentralen Streik der Bewegung Fridays for Future teil, die auch am Bodensee Mitstreiter gefunden hat.

Etwa 30 Demonstranten aus dem Bodenseekreis haben sich am Donnerstagabend zusammengeschlossen und sich gemeinsam auf die Reise in die Kaiserstadt gemacht.

Der Demonstrationszug führte die Teilnehmer durch die Aachener Altstadt und endete am Tivoli, wo die Band „Culcha Candela“ sie mit einem Konzert begrüßte. Dass es bei solch einer Veranstaltung aber nicht um Musik und Party geht, fasst Conny Semling aus Friedrichshafen zusammen: „Wir müssen gemeinsam für unsere Umwelt eintreten und mit unserer Menge an Leuten Motivation zur Veränderung schaffen.“