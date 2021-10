2G und 50 000-Euro-Filteranlage: Der Gerrix-Club ist startklar

Die Eröffnung des neuen Gerrix-Clubs an der Anton-Sommer-Straße war eigentlich für den 13. und 14. März 2020 geplant. Dann kam Corona und versetzte die Betreiber in einen Schwebezustand, der rund eineinhalb Jahre anhielt. Nun sind Licht- und Sound-Anlage bereit, die Getränkekühlschränke gefüllt - und der Eröffnung der Diskothek steht nichts mehr im Weg. Gefeiert wird selbige am kommenden Wochenende an drei Abenden hintereinander, die Nachfrage nach Tickets ist groß.

Das Haus wird an allen drei Tagen voll sein. Bruno Miguel Goncalves

Bruno Miguel Goncalves, einer der Betreiber, ist sich absolut sicher: „Das Haus wird an allen drei Tagen voll sein.“ Und voll hieße in diesem Fall auch wirklich voll bis zu der Grenze, die sich aus der Größe des Gebäudes ergibt beziehungsweise bis zu der Grenze, die vor Corona galt.

Noch ist die Theke leer - doch das wird sich am kommenden Wochenende ändern. (Foto: Grigor Domitrek)

Eine konkrete Zahl mag Goncalves nicht nennen, wichtig war und ist für ihn, dass er trotz Pandemie keine Abstriche bei der Auslastung seines Clubs machen muss. Eine Maskenpflicht besteht ebenfalls nicht - zumindest nicht für die feiernden Besucher.

Nur Geimpfte und Genesene dürfen mitfeiern

Der Preis, den die Betreiber dafür bezahlt haben, lautet 2G. Das heißt: Mitfeiern darf nur, wer gegen Covid-19 geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist. Darüber hinaus haben Goncalves und sein Partner nach eigenen Angaben satte 50 000 Euro in eine neue Luftfilteranlage investiert. „Wir haben geliefert“, sagt Goncalves. Geliefert, um eine Genehmigung des Gesundheitsamts zu erhalten - was letztendlich „unkomplizierter als gedacht“ gelaufen sei.

Auch die zweite große Herausforderung infolge der Corona-Pandemie, die Personalsuche, haben Bruno Goncalves und sein Partner letztlich gemeistert. Die war vor allem deshalb groß, weil die zwei Lockdowns in der Gastronomie und die noch länger Zwangspause für Clubs und Diskotheken viele in dieser Branche Beschäftigte dazu bewogen haben, sich andere Jobs zu suchen.

Die Gläser stehen bereit, die Kühlschränke sind gefüllt. (Foto: Grigor Domitrek)

Und vielleicht auch dazu, dass manch eigentlich erfahrene Mitarbeiter ein bisschen eingerostet sind. Bei aller Vorfreude ist Bruno Goncalves in diesen Tagen jedenfalls auch ein bisschen angespannt: Neuer Club, neues Team - eine Garantie für einen komplett reibungslosen Start gibt’s da nicht. Doch Goncalves hofft, dass seine Gäste nach all den Monaten so heiß aufs Feiern sind, dass sie entspannt darüber hinwegsehen, falls es an der einen oder anderen Stelle noch etwas haken sollte.

Von „Etage eins“ über „Zungenkuss“ bis „Zirkuss“

Letztmals geöffnet war die Diskothek an der Anton-Sommer-Straße Anfang Januar 2018, damals noch unter dem Namen „Etage eins“. Ihre Hochzeit hatte sie in den 1990er-Jahren, mit einem aus Berlin importierten Kneipenkonzept und der damit einhergehenden Umbenennung von „Touch“ in „Zungenkuss“.

Auch nachdem das Konzept Ende der 1990er leicht verändert worden war, blieb die Diskothek, dann unter dem Namen „Zirkuss“, bis 2014 fester Bestandteil des Häfler Nachtlebens. Nach aufwändigem Umbau samt Komplettsanierung gab’s unter neuem Eigentümer und mit modernisiertem Konzept einen Neustart, nach drei Jahren war dann allerdings schon wieder Schluss.